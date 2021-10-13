Мишустин прибыл в Орел, где проинспектирует больницу и несколько предприятий

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в среду в Орловскую область. Здесь глава правительства осмотрит здание многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница", а также посетит завод "Протон", предприятие "Орелмасло", а также встретится с главой региона Андреем Клычковым.

Об Орловской областной больнице

Проектную документацию по строительству медицинского учреждения разработало в 2006 году ОАО "Гражданпроект", однако работы не завершились до сих пор. В 2021 году разработали проектно-сметную документацию на завершение строительства ММЦ, проводится государственная экспертиза документации в федеральном автономном учреждении "Главное управление государственной экспертизы".

В рамках формирования проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов департамент здравоохранения Орловской области в 2021 году направил в Минздрав России бюджетную заявку на софинансирование объекта. По информации федерального ведомства, на сегодняшний день профильная правительственная комиссия софинансирование объекта не поддержала.

"Протон" и масло

Помимо этого Мишустин посетит завод "Протон", где производятся световые светодиодные приборы специального назначения, продукция для организации и повышения безопасности дорожного движения, светодиодная светотехническая продукция, электромагнитные замки, светодиодные энергосберегающие светильники, оптроны и твердотельные реле, светоизлучающие диоды и модули.

Также в графике премьера - посещение предприятия "Орелмасло", специализируещегося на производстве рапсового и модсолнечного масла и шрота.

Беседа с губернатором

Завершится рабочая поездка главы кабмина встречей с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который в 2021 году на выборах в Госдуму входил в общефедеральный список кандидатов от КПРФ, но отказался от депутатского мандата.

В поездке Мишустина сопровождают министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.