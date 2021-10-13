Захарова призвала британские издания извиниться перед разработчиками "Спутника V"

"И вот у журналистов как минимум одного из изданий - Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения. Желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ. Удосужились, так сказать, - написала дипломат в среду в своем Telegam-канале. - Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины".

"Помимо упомянутой мною The Sun это относится к Independent, Edinburgh Evening News и другим изданиям, называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком", - добавила она.

Захарова также предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений. "Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать "красную кнопку", и рубрика "Антифейк" пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем", - указала официальный представитель МИД.

По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения. "Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов", - отметила она.

Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины "Спутник V". В РФПИ эти публикации охарактеризовали как "наглую ложь, основанную на анонимных источниках".