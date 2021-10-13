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Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медицинского центра в Орле

Премьер-министр добавил, что после утверждения проектно-сметной документации средства предусмотрят

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение в кратчайшие сроки завершить строительство здания многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница".

"Ее (больницу) надо достроить и сдать как можно быстрее, не выносить это на далекие времена," - сказал глава правительства.

"Ваша личная персональная ответственность за этот объект. Я вам буду лично помогать", - обратился Мишустин к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Он также дал поручение главе Минстроя России Иреку Файзуллину "с коллегами в ежемесячном режиме мониторить проектно-сметную документацию". Премьер добавил, что после утверждения проектно-сметной документации средства предусмотрят.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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