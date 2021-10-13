Врио Тамбовской области не собирается полностью менять управленческую команду региона

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров не намерен полностью менять управленческую команду администрации региона. Об этом он сообщил в среду в беседе с ТАСС.

"Когда я пришел работать сюда, я собрал всех сотрудников администрации и сказал, что каждый из них для меня, как чистый лист бумаги. И я буду оценивать людей по тем эффектам, которые получу от них в ходе работы. У меня точно нет задачи заменить полностью предыдущую команду [бывшего губернатора Александра Никитина]", - сказал Егоров.

По его словам, он не хочет, чтобы жители региона видели в нем "варяга". "Нужно жить этим городом, любить свое дело. И я люблю то, чем сегодня занимаюсь. Я не хочу быть варягом, поэтому сразу сказал, что Тамбовская область теперь будет моей второй родиной", - сказал собеседник агентства.

KPI для чиновников

Сотрудников администрации региона и глав муниципальных образований Егоров намерен оценивать по показателям эффективности работы, для этого в Тамбовской области планируется внедрить систему KPI (англ. Key Performance Indicators - ключевые показатели работы). "Мною даны поручения команде Тамбовской области искать инвесторов и приводить сюда деньги. Не инвесторы должны за нами бегать, а мы за ними. Это главная задача, которую я ставлю перед руководителями, и это будет один из маркеров эффективности их работы, в связи с чем есть инициатива ввести соответствующий KPI", - сказал собеседник агентства.

Введение KPI, по словам врио губернатора, коснется не только руководителей экономического блока, но и всех остальных направлений - ЖКХ, здравоохранения, образования, строительства. В ближайшее время эту инициативу внесут на обсуждение депутатов Тамбовской областной думы. "Мы должны принимать взвешенные решения, которые бы обсуждались всеми участниками процесса", - отметил он.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитин, который перешел на работу в Совет Федерации, и назначил врио главы региона заместителя руководителя Минстроя Максима Егорова. Он является выпускником четвертого потока в так называемой "школе губернаторов". Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовили на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.