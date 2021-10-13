Депутаты городского совета Белгорода приняли отставку Галдуна

ТАСС, 13 октября. Депутаты городского совета Белгорода на внеочередном заседании 13 октября приняли досрочную отставку мэра города Юрия Галдуна. Врио главы администрации Белгорода назначили первого заммэра Антона Иванова.

"Проект решения предусматривает досрочное прекращение полномочий главы администрации Белгорода и возложение исполнения обязанностей мэра Белгорода до назначения по итогам конкурса главы администрации Белгорода на первого заместителя главы администрации города. Есть предложение принять данное решение. <…> Принято единогласно", - сказал на заседании заместитель председателя горсовета Вадим Радченко.

Конкурс на пост мэра Белгорода пройдет 1 декабря 2021 года. До этого времени исполнять обязанности мэра будет назначенный на должность первого заместителя главы администрации города Антон Иванов.

Экс-заместителя губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ Юрий Галдун избрали на пост мэра Белгорода по итогам конкурса в марте 2019 года. 7 октября 2021 года Галдун написал заявление о досрочном увольнении с должности.