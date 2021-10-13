Нарышкин сообщил, что спецслужбы СНГ следят за действиями "Талибана" в Афганистане

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецслужбы СНГ внимательно следят за действиями движения "Талибан" (запрещено в РФ), пришедших к власти в Афганистане. Об этом заявил в среду журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Мы прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому они произошли. В результате пришла новая власть - движение "Талибан". Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти и в оперативном режиме обмениваемся информацией с нашими коллегами из СНГ", - подчеркнул он.