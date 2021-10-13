Захарова: бездарная эксплуатация новых технологий обнуляет стандарты работы с информацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Эксплуатация новых технологий в информационном пространстве дилетантами обнуляет профессиональные стандарты журналистики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время открытого диалога "Женщины в медиа: эффективное партнерство в информационном пространстве" в рамках III Евразийского женского форума.

"Эта проблема, когда сейчас любой человек, у которого есть ручка, телефон, интернет, считает, что он является журналистом, и в доказательство своей профессиональной квалификации показывает количество подписчиков. С этим надо что-то делать, просто потому что нечего будет обсуждать через некоторое время. Точно так же, как с гендерным равноправием, когда сегодня это уже непонятно что. <...> Мы сейчас будем вырабатывать из года в год новые и новые стандарты, говорить и решать эти проблемы, кстати, очень успешно, а эта бездарность, аморальность, бездуховность, безответственность, которая эксплуатирует современные технологии, добиваясь, как они говорят, успеха, она просто обнулит все то, чем мы занимаемся и те высокие стандарты, которые закладывались не нами и не в двадцатом веке, а столетиями. Это не журналистика. Я считаю, что это одна из сфер шоу-бизнеса", - отметила она.

Квалификационным требованиям и стандартам, а также ответственности надо учиться, добавила Захарова. "Эта работа имеет под собой определенную базу - правовую, профессиональную, этическую. Эта совокупность и дает профессию журналиста. Хочется вспомнить "Горе от ума" - упал (Максим Петрович, о котором рассказывает Фамусов - прим. ТАСС), засмеялись, упал снова - еще сильнее засмеялись. Упал опять - он что от этого стал большим государственным деятелем и проявил себя как аристократ и достоянный человек? Нет. Стал ли он успешным на тот момент - да, отодвинул ли и сделал ли невозможным появление по-настоящему достойного человека, который ужаснулся бы тому, что происходит, - конечно. В конце концов нас учили этому, почему мы об этом забываем?" - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также поделилась своим видением роли женщины в журналистике. По ее словам в этой сфере необходимы такие качества, как старательность, ответственность, творчество, преданность, которая перерастает в преданность делу, а также самоотверженность, самоотдача и усидчивость. "Это все действительно делает женскую информационную сферу особенной и роль женщины в этой сфере особенной", - сказала она.

Третий Евразийский женский форум, посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начал свою работу в Санкт-Петербурге в среду 13 октября и продлится три дня. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.