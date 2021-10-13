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Конкурс на должность главы администрации Судака пройдет 10 ноября

Кандидатуры вынесут на рассмотрение депутатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Городской совет крымского Судака назначил дату проведения конкурса на должность главы администрации города на 10 ноября, сообщил в среду ТАСС председатель законодательного органа Константин Рожко.

"Назначена дата конкурса - это 10 ноября. Депутаты проголосовали, дату утвердили. Сейчас начнется процедура подачи конкурсантами документов на участие в конкурсе, назначение конкурсной комиссии и непосредственно 10 ноября проведение самого конкурса", - сказал Рожко.

Спикер городского парламента уточнил, что результаты конкурса также вынесут на рассмотрение депутатов. "По результатам конкурса депутаты будут уже утверждать одну из кандидатур [участников], которые победят в конкурсе", - рассказал он.

По словам Рожко, также сменился исполняющий обязанности главы администрации города. "Ирина Владимировна Ерещенко [первый заместитель главы администрации] вчера подала заявление на увольнение. Вчера у нее был последний рабочий день. Поэтому сегодня депутатами возложено исполнение обязанностей главы администрации на заместителя главы Ткаченко Дмитрия Николаевича", - сообщил председатель Горсовета Судака.

Игорь Степиков ранее сообщил ТАСС, что подал в отставку с поста главы администрации Судака, уточнив, что фоновых причин ухода нет. По его словам, в дальнейшем он планирует продолжить жить и работать в Судаке.

Осенью в Крыму произоло несколько отставок руководящих чиновников. В частности, прекратили полномочия главы администрации Джанкоя. Свои посты покинули бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что кадровые изменения в правительстве Крыма пока не завершены.

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