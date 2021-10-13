Экс-глава Ярославской области поблагодарил жителей региона за совместную работу

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Ярославской области, помощник президента РФ Дмитрий Миронов подвел итоги своей работы в регионе и поблагодарил за взаимодействие жителей области. Об этом Миронов написал в Facebook .

Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об отставке Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

"Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе на посту главы региона: жителей, общественников, работников местных органов власти, команду правительства области, руководителей ярославских предприятий. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе региона и за эти насыщенные и интересные пять лет. Я буду с большим теплом вспоминать время, когда мне довелось работать в самом сердце России - в Ярославской области", - написал Миронов.

По его словам, пять лет в регионе велась активная работа по строительству школ, детских садов, больниц, благоустройству общественных пространств, было отремонтировано более 900 км дорог. "Вместе мы отстояли Волковский театр, предотвратили строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище", - добавил Миронов. Он также пожелал Ярославской области дальнейшего развития и процветания.

Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора региона. За Миронова проголосовали 79,32% избирателей (он баллотировался от "Единой России").