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Кризис на Украине
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Козак: РФ и США с учетом совпадения подходов по статусу Донбасса продолжат консультации

По словам заместителя руководителя администрации президента, с американской стороны "состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или другими словами особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал он.

По его словам, с американской стороны "состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины". "Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения", - отметил Козак.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности, и потребовала первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта, хотя по минским соглашениям это должно произойти только на самом последнем этапе урегулирования.

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