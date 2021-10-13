Нарышкин: разведки стран СНГ должны быть инструментом защиты от внешнего воздействия

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецслужбы стран СНГ должны быть одним из инструментов защиты стран СНГ от попыток воздействия стран Запада. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Москве XVII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Ни для кого не секрет, что названная мной группа западных стран [во время совещания глава СВР упомянул "США и другие страны Запада"] хотела бы, чтобы наше сообщество, сообщество независимых государств, и каждое государство внутри этого сообщества существенным образом изменило бы свою внутреннюю и внешнюю политику, приостановились бы интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза", - заявил Нарышкин.

"Страны Запада довольно активно, а подчас просто агрессивно пытаются внедрить в наше общество их собственные, как я их называю, тоталитарно-либеральные ценности. Мы же отстаиваем наши ценности, общечеловеческие ценности и готовы их защищать всеми законными средствами и инструментами", - отметил глава СВР.

Такими инструментами защиты суверенитета и независимости он назвал в том числе "спецслужбы и органы разведки наших стран, перед которыми стоит широкий круг задач по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашим государствам, нашим гражданам, анализ и прогнозирование развития ситуации в тех или иных регионах мира, в том числе в так называемых зонах нестабильности, и конечно, содействие экономическому, технологическому развитию наших стран".