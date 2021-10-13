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Российская энергетическая неделя - 2021
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Путин: Нуланд обсуждает в Москве возможные новые контакты лидеров РФ и США

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая находится с рабочим визитом в Москве, обсуждает со своими российскими коллегами в том числе возможность новых контактов на высшем уровне между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоРоссийская энергетическая неделя - 2021
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