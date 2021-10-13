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Захарова предложила спросить США об отказе приглашать РФ на саммит по кибербезопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Россия готова к диалогу по кибербезопасности, вопросы о том, почему Вашингтон решил не приглашать Москву на соответствующий саммит, нужно адресовать США. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах III Евразийского женского форума.

"Этот вопрос нужно адресовать США. Мы готовы к взаимодействию и в многостороннем формате, и в двустороннем формате по этой проблематике", - сказала она, комментируя решение Вашингтона не приглашать российскую делегацию на онлайн-встречу, посвященную борьбе с киберпреступностью, запланированную на этой неделе.

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