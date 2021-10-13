Захарова: Гаага при нынешнем системном правовом кризисе не имеет право на морализаторство

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Юридическая столица мира Гаага в головокружительной самоидентификации не замечает, что уже продолжительное время переживает системный кризис в правовом поле и не имеет право на морализаторство. Об этом написала в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что не проходит и дня за последние годы, чтобы из Нидерландов "не били мелкой картечью" по Москве. "Официальные лица этой страны, цитадели демократии и прав человека, оплота защиты свобод, недовольны нами постоянно. Мы их расстраиваем по всем возможным поводам. А сейчас уже и по невозможным тоже", - пояснила дипломат.

Захарова допустила, что возможная причина такого деструктивного подхода в отношениях с РФ в том, что "элита этой страны считает себя образцом для подражания в вопросах верховенства закона", поскольку в Гааге заседают Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Постоянная палата третейского суда, а также иные международные правительственные и неправительственные организации. "От всего этого у голландского политбомонда, кажется, пошло головокружение от успехов. Они решили, что могут вести себя как угодно, что никто им не указ, раз они - юридическая столица мира, - продолжила представитель МИД. - Эту "красоту" мы наблюдали, когда правочеловечные голландские полицейские, не стесняясь, использовали брандспойты и газ для разгона протестующих против ввода новых антиковидных мер".

Системные проявления кризиса

При этом Захарова обратила внимание, что это "лишь внешнее выражение того системного кризиса, в котором пребывает Гаага уже продолжительное время". "Мы можем наблюдать его наиболее яркие проявления в виде жестоких действий на митингах. Эксперты же отмечают, что сама система обеспечения и защиты базовых прав человека в стране - насквозь в червоточинах, - подчеркнула она. - Нидерланды - это (по оценке ооновской структуры) государство, где борьба с расизмом не закреплена юридически, как предписывают документы Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; где убийство на почве расистских предубеждений не является отягчающим обстоятельством; где дети мигрантов в большинстве своем получают более низкие оценки в школах и где им запрещают говорить на родном языке; где беженцы пытаются устроиться на работу, но безуспешно".

Как отметила дипломат, Нидерланды все чаще появляются в газетных заголовках и новостных сводках, когда "речь идет об ущемлении прав журналистов, а иногда, к сожалению, об их физической ликвидации". "Проблем много. Но гайки продолжают закручиваться не на те болты, - указала Захарова. - Вовсю идет работа над законом "О транспарентности общественных организаций" - новым актом юридического регулирования деятельности НПО (а фактически - их финансового контроля). Он направлен в первую очередь на ограничение их иностранного спонсирования".

По словам Захаровой, сейчас "продвигаемый правительством юридический документ готовится к обсуждению во второй палате парламента". "Закон настолько суров, что местные правозащитники (включая Amnesty International), видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт, - продолжила она. - Никакие правозащитники и эксперты ООН Гааге не указ, ситуация усугубляется. С 2006 года Нидерланды "съехали" вниз на пять пунктов в рейтинге индекса свободы человека. И, судя по всему, этот тренд продолжится".

"Это не хорошо и не плохо. Это то, что не дает государству право на морализаторство", - резюмировала официальный представитель.