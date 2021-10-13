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Российская энергетическая неделя - 2021

Путин: РФ готова учитывать свое новейшее оружие при переговорах о сокращении вооружений

Президент подчеркнул, что Россия никому этим оружием не угрожает

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия, имея новейшее оружие, никому им не угрожает и даже готова учитывать это обстоятельство при переговорах о сокращении вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые в истории обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае - Соединенные Штаты - по высокотехнологичным системам оружия, этим не злоупотребляем, никому не угрожаем", - подчеркнул он. Более того, продолжил Путин, Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений. "И, исходя из заинтересованности американских партнеров, готовы иметь в виду, что у нас есть такие системы, и так или иначе учитывать это обстоятельство в переговорном процессе", - заметил российский президент.

Путин отметил, что гонка вооружений между РФ и США находится "на марше". "Гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она с выхода США из договора по противоракетной обороне", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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