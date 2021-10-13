{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Березкин: Миронов наладил эффективный диалог с общественностью в Ярославской области

По словам сенатора от исполнительной власти региона Сергея Березкина, на посту главы области Дмитрий Миронов смог решить проблему нехватки детских садов, также при нем возобновилось строительство школ

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Ярославской области, помощник президента РФ Дмитрий Миронов прислушивался к мнению общественности при решении проблемных для региона вопросов, внимательно относился к мнению жителей области. Об этом сообщил в среду ТАСС сенатор от исполнительной власти региона Сергей Березкин.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ об отставке Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

"Я работал руководителем общественной палаты в регионе, и, пожалуй, что одно из важнейших преимуществ Дмитрия Юрьевича было взаимодействие с гражданским обществом, с людьми, внимательное восприятие того, как люди оценивают решения правительства области, реагирование. Дмитрий Юрьевич всегда относился к людям с вниманием, для него характерна чуткость восприятия, деликатность. Множество проектов, множество побед, которые были достигнуты при поддержке общественности Дмитрием Юрьевичем - можно вспомнить Театр им. Ф. Волкова, ЦБК на Рыбинском море", - сказал Березкин.

В 2019 году Миронов выступил против объединения Волковского и Александринского театров. Тогда Общественная палата Ярославской области собрала 6 тыс. подписей противников объединения. Также Миронов добился отмены строительства ЦБК в акватории Волги.

Сенатор отметил, что в период работы в регионе Миронова возобновилось строительство школ, удалось решить проблему нехватки детских садов. "Дмитрий Юрьевич много занимался проблемой строительства детских садов, и мы ее практически решили в регионе. Также мы впервые за последние 20 лет построили школу, и еще на подходе несколько школ", - добавил Березкин.

Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора региона. За Миронова проголосовали 79,32% избирателей (он баллотировался от "Единой России").

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьБерезкин, Сергей ВладимировичЕвраев, Михаил Яковлевич
В Госдуму внесут законопроект о страховании волонтеров
Документ уже готов и будет внесен в осеннюю сессию по согласованию с руководством "Единой России", сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев
Читать полностью