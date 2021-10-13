Березкин: Миронов наладил эффективный диалог с общественностью в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Ярославской области, помощник президента РФ Дмитрий Миронов прислушивался к мнению общественности при решении проблемных для региона вопросов, внимательно относился к мнению жителей области. Об этом сообщил в среду ТАСС сенатор от исполнительной власти региона Сергей Березкин.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ об отставке Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

"Я работал руководителем общественной палаты в регионе, и, пожалуй, что одно из важнейших преимуществ Дмитрия Юрьевича было взаимодействие с гражданским обществом, с людьми, внимательное восприятие того, как люди оценивают решения правительства области, реагирование. Дмитрий Юрьевич всегда относился к людям с вниманием, для него характерна чуткость восприятия, деликатность. Множество проектов, множество побед, которые были достигнуты при поддержке общественности Дмитрием Юрьевичем - можно вспомнить Театр им. Ф. Волкова, ЦБК на Рыбинском море", - сказал Березкин.

В 2019 году Миронов выступил против объединения Волковского и Александринского театров. Тогда Общественная палата Ярославской области собрала 6 тыс. подписей противников объединения. Также Миронов добился отмены строительства ЦБК в акватории Волги.

Сенатор отметил, что в период работы в регионе Миронова возобновилось строительство школ, удалось решить проблему нехватки детских садов. "Дмитрий Юрьевич много занимался проблемой строительства детских садов, и мы ее практически решили в регионе. Также мы впервые за последние 20 лет построили школу, и еще на подходе несколько школ", - добавил Березкин.

Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора региона. За Миронова проголосовали 79,32% избирателей (он баллотировался от "Единой России").