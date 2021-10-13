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Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления

Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления - Путин.

Российская энергетическая неделя - 2021
Путин: Россия готова общаться с НАТО, но не собирается отчитываться о своих учениях
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