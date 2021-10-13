{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская энергетическая неделя - 2021
Обновлено 

Путин заявил, что оппозиция в России жива и жестко критикует власть

По словам президента, оппозиционные средства массовой информации работают в России, "никто их не трогает"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российская оппозиция работает и жестко критикует власти страны, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают", - сказал глава государства.

Оппозиционные средства массовой информации работают в России, подчеркнул президент. "Никто их не трогает <...> Более того, "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
В Госдуму внесут законопроект о страховании волонтеров
Документ уже готов и будет внесен в осеннюю сессию по согласованию с руководством "Единой России", сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев
Читать полностью