Путин заявил, что оппозиция в России жива и жестко критикует власть

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российская оппозиция работает и жестко критикует власти страны, заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают", - сказал глава государства.

Оппозиционные средства массовой информации работают в России, подчеркнул президент. "Никто их не трогает <...> Более того, "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации", - добавил он.