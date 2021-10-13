Володин: увеличение числа комитетов не приведет к росту расходов на содержание Думы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Увеличение числа комитетов в Госдуме, вице-спикеров и формирование их аппаратов не приведет к росту расходов на ее содержание. Об этом журналистам в среду сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Мы найдем решения без дополнительных бюджетных расходов и без увеличения штатной численности сотрудников", - сказал он.

Володин отметил, что меры, которые Дума принимает в рамках экономии бюджетных средств, позволят сократить траты и в будущем. Речь идет об оптимизации расходов на транспорт, на обеспечение международной и закупочной деятельности.

Как сообщил ранее журналистам Володин, за пятилетний период работы седьмого созыва палата сэкономила 2,4 млрд рублей за счет отказа от малозначительных зарубежных поездок депутатов и сокращения расходов.