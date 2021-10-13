Наладятся ли отношения с США и жива ли в РФ оппозиция? Путин о политике на энергонеделе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Переживания о смерти демократии в России сильно преувеличены, а политическая система страны развивается стабильно, как и должна, - свой лимит на революции россияне уже исчерпали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на пленарном заседании форума Российская энергетическая неделя.

Хотя мероприятие, как ясно из названия, было посвящено в первую очередь вопросам энергетики, главе государства пришлось отвечать и на политические вопросы - от состояния оппозиции до перспектив отношений с США. ТАСС собрал главное, что сказал российский лидер о политике.

О демократии в России

"Я не помню, когда я говорил, что Россия не готова к полноценной демократии. Просто демократия понимается по-разному <...> Вот когда в Европе и США разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа - это свобода или нет? <...> Это не очень похоже на свободу".

"Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены <...> Все, не беспокойтесь о нас - подумайте лучше о себе, о том, что у вас там происходит".

О лимите на революции

"Все [в российской политике], как и в энергетике, а здесь особенно, должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативных эмоций <...> И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить еще одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали".

О том, жива ли оппозиция

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают".

О свободе слова

"Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов".

В России спокойно существуют оппозиционные СМИ: "Газпром" финансирует одну из наших радиостанций ("Эхо Москвы" - прим. ТАСС). Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом после получения Нобелевской премии мира, "если он не нарушит российский закон". "А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений".

О Навальном

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали (вопрос касался Алексея Навального - прим. ТАСС), они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причем неоднократно. Более того, им неоднократно, по сути, прощали их нарушения закона".

Об отношениях с США

"Я исхожу из того, что фундаментальные интересы обоих государств <...> приведут к тому, что так или иначе отношения наши будут налаживаться и американский политический истеблишмент перестанет спекулировать на российско-американских отношениях в ущерб своим собственным интересам и своим собственным компаниям".

Москва при этом готова работать "с тем руководителем Соединенных Штатов, который будет выбран американскими избирателями": "Мы не даем никаких оценок". Так, с Джо Байденом, занявшим пост президента в начале 2021 года, сложились "достаточно рабочие, <...> устойчивые отношения".

Об отношениях с Китаем

"Это наш стратегический партнер и союзник практически по всем основным направлениям <...> Выполняет все свои обязательства".

В первую очередь речь идет об экономике: торговый оборот с ним в 2021 году может "выйти на рекордные показатели", а сотрудничество в энергетике - еще больше расшириться: "Общий объем [поставок газа в КНР], на который мы собираемся выйти, - 38 млрд куб. м [в год]".

О спорах в Южно-Китайском море

В этой части мира "есть разнонаправленные интересы, но наша позиция <...> исходит из того, что нужно предоставить возможность всем странам региона без вмешательства внерегиональных держав, в спокойном режиме, опираясь на фундаментальные нормы международного права, в процессе переговоров решать все возникающие спорные вопросы".

При этом Пекину нет необходимости применять силу: "Китай - огромная, мощная экономика, и по паритету покупательной способности Китай стал первой экономикой мира, обогнав США. Наращивая этот потенциал, Китай в состоянии добиваться реализации своих национальных целей".

О гонке вооружений

"Гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она с выхода США из Договора по противоракетной обороне". Несмотря на позицию американцев, Россия готова "иметь в виду объективно сложившиеся обстоятельства и вести конструктивный диалог на этот счет".

Москва, в частности, готова учитывать свое новейшее оружие в переговорах о сокращении вооружений: "Мы, имея такие системы и впервые в истории обогнав даже наших основных конкурентов, в данном случае Соединенные Штаты, <...> этим не злоупотребляем, никому не угрожаем". Поэтому "не надо ничего нагнетать", "надо прекратить болтать языком и сесть за стол переговоров, начать предметный разговор на этот счет".

Об отношениях с НАТО

"Мы готовы напрямую общаться и с НАТО в том числе". Однако Россия не собирается давать западным партнерам отчет о военных учениях, которые она проводит на собственной территории: "Здесь ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся".