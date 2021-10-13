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Мишустин поздравил Акылбека Жапарова с назначением на пост главы кабмина Киргизии

Премьер-министр отметил, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские отношения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Акылбека Жапарова с назначением на должность председателя кабинета министров Киргизии. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Уважаемый Акылбек Усенбекович, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с назначением на пост председателя кабинета министров Киргизской Республики", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.

Премьер-министр РФ отметил, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские отношения. "Развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, науке и культуре. Расширяется интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств", - добавил Мишустин. Он также выразил убежденность в том, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему продвижению новых взаимовыгодных инициатив. Глава российского кабмина пожелал Жапарову здоровья и успехов в этой ответственной деятельности.

В среду президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении его однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина и руководителем президентской администрации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Акылбек Усенбекович
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