Врио губернатора Тамбовской области намерен внедрять лучшие практики других регионов

ТАМБОВ, 13 октября. /ТАСС/. Тамбовская область будет внедрять в разные сферы социально-экономического развития лучшие практики регионов страны в части применения инновационных решений, сообщил ТАСС врио главы региона Максим Егоров.

"В свой первый рабочий день я собрал сотрудников администрации и сообщил им о том, чтобы они были готовы к рабочим поездкам в те регионы, где есть лучшие практики различных инновационных проектов. Полученный у коллег успешный опыт мы будем реализовывать у себя", - сообщил Егоров.

Он отметил, что уже провел переговоры с главами нескольких субъектов о сотрудничестве в этом направлении. "К примеру, в Белгородской области есть очень сильные практики в части индивидуального жилищного строительства, большое количество интересных инвестиционных решений есть в Калужской области, в Татарстане, Нижегородской области", - сообщил руководитель региона.

Тамбовская область, по словам Егорова, имеет высокий экономический потенциал для развития, и это нужно использовать. Особое внимание планируется уделить теме жилищного и социального строительства, дорогам и модернизации ЖКХ. Ранее стало известно о выделении региону почти 2 млрд рублей инфраструктурных кредитов на реализацию нескольких крупных инвестпроектов. "Мною уже даны соответствующие поручения профильным ведомствам с тем, чтобы увеличить эту сумму, будем заявлять в Минстрой новые проекты в рамках средств, выделенных президентом", - рассказал врио губернатора.