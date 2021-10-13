В Токио заявили, что говорить о дате встречи лидеров РФ и Японии преждевременно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Принципиальная договоренность о встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды с президентом РФ Владимиром Путиным достигнута, но говорить о конкретной дате пока рано. Об этом в четверг сообщил журналистам посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"Они [лидеры Японии и РФ] пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договоренность есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения", - сказал он в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Дипломат также добавил, что Путин стал третьим по счету мировым лидером, с кем Кисида поговорил по телефону после вступления в должность.

Первый телефонный разговор Путина и Кисиды состоялся 7 октября. Во время него Путин поздравил японского премьера со вступлением в должность, а Кисида поздравил российского лидера с днем рождения.

Обе палаты японского парламента 4 октября большинством голосов избрали Фумио Кисиду новым - 100-м по счету - премьер-министром Японии.