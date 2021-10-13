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Грызлов: захват Украиной наблюдателя от ЛНР осложняет процесс урегулирования конфликта

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины заявил, что В Москве не видят должной реакции ОБСЕ на поведение Киева в переговорном процессе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил в среду журналистам полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по окончании очередного заседания в видеоформате.

"Сегодня, 13 октября, состоялось очередное заседание Контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска, - сказал Борис Грызлов. Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года Меры по усилению перемирия.

"Ситуация в Золотом - это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта", - подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.

Россия не понимает, на какой исход нового саммита в нормандском формате рассчитывает Украина, если Киев не выполнил решения предыдущего, заявил Грызлов. По его словам, украинские официальные лица на разных уровнях транслируют через СМИ риторику о снятии "с крючка Минских соглашений", необходимости их "модернизации и переговорах как "мертвой истории". "В данных условиях непонятно, на какой исход возможного саммита рассчитывает Киев, если ничего из решений предыдущего саммита не выполнено, а ситуация в Контактной группе и на земле усилиями самого Киева продолжает деградировать", - сказал Грызлов.

Грызлов сообщил, что ОБСЕ не реагирует должным образом на то, как Киев ведет себя в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе, и на его реальные действия "Мы до сих пор не видим должной реакции ОБСЕ и других представителей международного сообщества на поведение Украины как на земле, так и в переговорном процессе", - сказал он.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссия
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