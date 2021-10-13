МИД РФ: Грузия блокирует обсуждение ряда вопросов по Южной Осетии и Абхазии в Женеве

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Грузия, занимая конфронтационную позицию, препятствует обсуждению ряда вопросов по Южной Осетии и Абхазии на женевской площадке. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам прошедшего в Женеве 12-13 октября 54-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, РФ и США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.

"Отдельно российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии. Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на женевской площадке. Речь прежде всего идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам, - указали в МИД РФ. - Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой Женевских дискуссий".

Как отметили на Смоленской площади, большинство участников консультаций оценили ситуацию в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье как относительно стабильную. "Подтверждено общее мнение о безальтернативности Женевских дискуссий в качестве уникальной многосторонней платформы, представляющей возможность для поддержания постоянного прямого и инклюзивного диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом, - добавили в дипведомстве. - В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал".

Представители России, Южной Осетии и Абхазии подчеркнули, что главным приоритетом женевского формата остается комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности на Южном Кавказе. "Для достижения этой стратегической цели необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой, - указали в дипведомстве. - Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса "Проворный дух - 2021".

Российскую делегацию на консультациях возглавил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Следующий раунд Женевских дискуссий планируется провести в первой половине декабря.