Главы спецслужб СНГ обсудили деструктивное влияние Запада на страны объединения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Запад скоординировано и целенаправленно принимает меры, цель которых - оказать деструктивное влияние на страны СНГ, дестабилизировать ситуацию в них. К такому мнению пришли руководители спецслужб из стран объединения, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Вопрос обсуждался на очередном заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, которое состоялось в среду в Москве.

Отмечается, что на встрече рассматривалось взаимодействие спецслужб в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве СНГ в контексте "деструктивного воздействия коллективного Запада на государства [Содружества] и попыток насильственного насаждения "демократии" извне". "Главы специальных ведомств пришли к единому мнению, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер", - указали в СВР.

Кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций являются западные спецслужбы, констатировали участники мероприятия. "В этой связи [стороны] договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам", - говорится в сообщении.

Помимо этого, как указали в СВР, участники заседания условились согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации угроз, исходящих из Афганистана и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.

"В принятом по итогам заседания меморандуме зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ", - отмечается в сообщении.