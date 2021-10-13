МИД РФ: суверенитет Сирии необходимо восстановить над всей сирийской территорией

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Суверенитет Сирии должен быть восстановлен над всей сирийской территорией. Об этом заявил в среду, отвечая на вопросы российских журналистов, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы неизменно выступаем за соблюдение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Сирии. Это наша принципиальная позиция, на ней мы основываем все наши контакты, включая Турцию. Сегодня мы говорим о том, что необходимо, чтобы суверенитет Сирии был восстановлен над всей сирийской территорией. Там заканчивается борьба с терроризмом, это естественно должно быть продолжено, что же касается любых военных приготовлений, то эти приготовления должны учитывать соблюдение суверенитета и территориальной целостности Сирии", - сказал Вершинин.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает, что Турция в вопросе сирийского урегулирования будет руководствоваться принципами суверенитета и территориальной целостности арабской республики, о чем ранее говорила Анкара. Говоря о присутствии на территории Сирии иностранных вооруженных сил и военных подразделений, Лавров напомнил о резолюции 2254 СБ ООН, которая четко подтверждает суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.