Матвиенко: в РФ надеются, что Баку и Ереван будут выполнять соглашение по Карабаху

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на выполнение соглашения между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, разблокирование экономического взаимодействия и транспортных коммуникаций. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"Конечно, тревожимся, конечно, хочется, чтобы соглашение выполнялось, чтобы шел процесс разблокирования экономических взаимосвязей, транспортных коммуникаций. Все то, что подкрепляет политические усилия", - сказала спикер Совфеда на встрече, которая прошла на полях Евразийского женского форума.

Она также отметила, что в четверг состоится торжественное открытие форума, в котором, как ожидается, примет участие президент России Владимир Путин. "Завтра торжественное открытие, мы тоже всего там понапридумывали для открытия, для всего. И ждем Владимира Владимировича Путина, который обещал [приехать]. У него график очень плотный, но все-таки надеемся, что он найдет время прилететь, чтобы нас поприветствовать", - сказала Матвиенко. По ее словам, это очень важно - "показать отношение глав государств и к женской повестке, и к мероприятию".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. 11 января лидеры РФ, Армении и Азербайджана договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.

Третий Евразийский женский форум, посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начал работу в Санкт-Петербурге 13 октября, он продлится три дня. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. Оператор форума - Фонд Росконгресс.