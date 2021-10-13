Путин назвал нейтрализацию угроз с территории Афганистана задачей спецслужб стран СНГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ.

"Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана", - сказал глава государства на встрече с руководителями этих служб в среду. "Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах", - отметил Путин.