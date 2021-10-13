Нарышкин: "саммит демократий" едва ли сможет восстановить репутацию США после Афганистана

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проведение "саммита демократий", инициированного Вашингтоном, едва ли сможет восстановить репутацию США после их провала в Афганистане. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Безусловно, мы понимаем, что такое бегство [из Афганистана] нанесло серьезный удар по авторитету Вашингтона как лидера так называемого либерального мира. Причем разрушительные последствия этого шага для американской репутации едва ли удастся затушевать намеченным на конец текущего года "саммитом демократий", призванным, по замыслу американцев, Белого дома, убедить мировое сообщество в том, что США еще полны сил и готовы вести за собой весь мир", - сказал он.

Нарышкин отметил, что декларируемый США отказ от применения силы в реализации своих "демократизаторских планов" является реакцией на их поражение в Афганистане.

11 августа в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден созывает "Саммит за демократию". На предстоящем саммите, как ожидается, будут рассмотрены три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека.