Захарова: после визита Нуланд в некоторых вопросах отношений России и США есть подвижки

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. После визита заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву в некоторых вопросах отношений России и США есть подвижки, Нуланд получила вопросы Москвы по ряду тем. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Я не могу раскрывать все карты, и все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов. Не снятие проблемы. Но есть некоторые элементы, подвижки. Но самое главное, что Виктория увезла с собой в Вашингтон достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения", - сказала она.

В ходе визита Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях с США, без их решения невозможно идти вперед - Захарова.