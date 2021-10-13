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Захарова: после визита Нуланд в некоторых вопросах отношений России и США есть подвижки

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. После визита заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву в некоторых вопросах отношений России и США есть подвижки, Нуланд получила вопросы Москвы по ряду тем. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Я не могу раскрывать все карты, и все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов. Не снятие проблемы. Но есть некоторые элементы, подвижки. Но самое главное, что Виктория увезла с собой в Вашингтон достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения", - сказала она.

В ходе визита Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях с США, без их решения невозможно идти вперед - Захарова.

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Молния
Захарова: РФ надеется, что Украина услышит сигнал США об актуальности минских соглашений
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