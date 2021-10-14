В РФ заявили, что продолжат помогать выправлять гуманитарную ситуацию на востоке Украины

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие в выправлении острой гуманитарной ситуации в Донбассе, сложившейся по вине Киева. Об этом заявил в среду и.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы продолжим оказывать активное содействие выправлению сохраняющейся многие годы острой гуманитарной ситуации на востоке Украины, возникшей сугубо по вине Киева", - сказал он.

"Безальтернативной международной правовой основой внутриукраинского урегулирования является закрепленный в резолюции СБ ООН 2202 Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, - отметил дипломат. - Эффективное международное содействие, в том числе по линии ООН, должно быть направлено на реализацию данного решения и поддержку существующего формата урегулирования, включающего Контактную группу в Минске и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ".

По его словам, устойчивое политико-дипломатическое решение внутреннего кризиса на Украине "невозможно без прямого диалога между Киевом и Донбассом при учете на конституционном уровне законных требований всех регионов Украины, ее языковых и этноконфессиональных групп".