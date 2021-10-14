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Российская энергетическая неделя - 2021
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Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Президент также признался, что не думает о преемнике
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на главный государственный пост в 2024 году.

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"Да, конституция [России] позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал глава государства.

По окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Путин ответил на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Кадры интервью показаны в четверг телеканалом "Россия-24".

На вопрос, думает ли президент России о преемнике, Путин признался: "Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ".

"До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию", - объяснил глава государства. На его взгляд, "ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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