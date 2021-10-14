{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Российская энергетическая неделя - 2021
Обновлено 

Путин: РФ не будет ставить в эксклюзивные условия заключенных, прикрывающихся политикой

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия не будет ставить в эксклюзивные условия в местах лишения свободы тех, кто прикрывается политической деятельностью. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" в ответ на вопрос о готовности улучшить "не самые лучшие условиях для жизни" отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

На эту тему
Наладятся ли отношения с США и жива ли в РФ оппозиция? Путин о политике на энергонеделе
Наладятся ли отношения с США и жива ли в РФ оппозиция?

"Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
Российская энергетическая неделя - 2021
Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
Президент также признался, что не думает о преемнике
Путин сообщил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
Читать полностью