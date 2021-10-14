Путин: РФ не будет ставить в эксклюзивные условия заключенных, прикрывающихся политикой

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия не будет ставить в эксклюзивные условия в местах лишения свободы тех, кто прикрывается политической деятельностью. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" в ответ на вопрос о готовности улучшить "не самые лучшие условиях для жизни" отбывающего наказание в колонии блогера Алексея Навального. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
"Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью", - сказал глава государства.