Захарова рассказала о предстоящих встречах Лаврова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября проведет переговоры с главой МИД Республики Кипр Никосом Христодулидисом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 октября в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Кипр. Он будет находиться в России с рабочим визитом", - сообщила она.

Министры намерены обсудить перспективы дальнейшего углубления политического диалога, а также совместные усилия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и преодолению ее экономических последствий, а также наращивание культурно-гуманитарных связей.

Главы МИД также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. "Безусловно, с акцентом на кипрское урегулирование ситуации в восточном Средиземноморье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Намечено подписание целого ряда двусторонних документов", - отметила Захарова.

Участие в заседании клуба "Валдай"

Также Лавров 19 октября примет участие в 18-м ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое пройдет в Сочи.

"Тематика нынешнего форума - "Глобальная встряска 21 века: человек, ценности, государство". В мировом развитии сейчас немало противоречивых тенденций, есть о чем поговорить с российскими и иностранными экспертами на этой авторитетной площадке, - сказала она. - Министр поделится российским видением ключевых аспектов развития международной обстановки, а также по традиции ответит на вопросы участников конференции".

Встреча с главой МИД Гвинеи-Бисау

Лавров проведет 18 октября в Москве переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой, которая пробудет в российской столице с рабочим визитом с 17 по 19 октября. "18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау. Она посетит Москву с рабочим визитом в период с 17 по 19 октября", - указала Захарова.

Как отметила Захарова, стороны планируют обсудить "пути активизации двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", а также подписать меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел России и внешнеполитическом ведомством Гвинеи-Бисау. "Также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной, региональной повестки дня, включая проблематику урегулирования кризисных ситуаций, борьбу с терроризмом в Африке", - продолжила официальный представитель МИД.

Она обратила внимание, что на встрече министров "предполагается предметно рассмотреть перспективы взаимодействия в Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в других многосторонних форматах", а также обсудить "вопросы дальнейшего продвижения российско-африканского сотрудничества в контексте подготовки и проведения второго саммита Россия - Африка в следующем, 2022 году".