Захарова: делегация талибов приедет в Россию на будущей неделе для участия в консультациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации движения "Талибан" (запрещено в РФ) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану", - сказала Захарова.