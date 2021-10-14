МИД РФ призвал ЕС отказаться от развертывания военно-учебной миссии на Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Реализация планов Евросоюза по развертыванию на территории Украины военно-тренировочной миссии будет способствовать эскалации в Донбассе, Россия призывает отказаться от этого необдуманного шага. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение Брюсселем планов по развертыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского Комплекса мер, - отметила она. - И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага".