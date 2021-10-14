Захарова: визит Нуланд в Москву стал возможен после того, как США дали визу дипломату РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Российская сторона оценивает переговоры с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд 12 октября в российском внешнеполитическом ведомстве как своевременные и откровенные. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Мы в целом оцениваем состоявшиеся 12 октября в МИД России переговоры с Викторией Нуланд как полезные, как своевременные. Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам, раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать", - указала дипломат.

Визит Нуланд в Москву стал возможен после того, как США дали визу российскому дипломату, заявила Захарова.