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Захарова заявила, что ультиматумы Кисиды по Курилам отдаляют перспективы решения вопроса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Ультимативные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио не пойдет на заключение мирного договора с Москвой без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения данного вопроса.

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Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения", - сказала она.

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ЯпонияРоссияКисида, ФумиоЗахарова, Мария Владимировна
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