Мишустин заявил, что в конце ноября встретится с коллегой из Китая

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Очередная встреча глав правительств России и Китая состоится в конце ноября. Об этом в четверг заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветствии участникам 130-й Кантонской ярмарки и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну.

"Хотел бы особо отметить важную роль механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая в координации нашей совместной работы. Очередную встречу мы с моим коллегой и товарищем господином Ли Кэцяном проведем совсем скоро - в конце ноября", - сказал глава российского кабмина.

Он добавил, что обсудит с коллегой приоритетные направления торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Премьеры также примут совместные решения по запуску новых проектов в различных областях.

"В заключение хотел бы пожелать успехов 130-й Кантонской ярмарке. Рассчитываю, что российские и китайские участники мероприятия заключат новые коммерческие контракты, реализация которых придаст дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества", - заключил Мишустин.

Гуанчжоуская, или Кантонская, как ее называют иностранцы, ярмарка (Canton Fair) проводится с 1957 года каждую весну и осень и считается барометром ситуации во внешней торговле Китая. На экспозицию традиционно съезжаются бизнесмены и представители по закупкам со всего мира, в том числе из России. В Гуанчжоу они изучают образцы и каталоги новейших товаров, размещают заказы по поставкам.