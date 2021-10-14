Захарова: встреча глав МИД "нормандского формата" находится в стадии проработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Тема проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Эта тема сейчас находится в стадии проработки", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время вопрос о возможности принятия Киевом "формулы Штайнмайера" как механизма политического урегулирования конфликта на Украине официальный представитель МИД РФ переадресовала украинским властям. "Задайте этот вопрос в первую очередь украинской стороне, хотя, наверное, во вторую очередь украинской стороне, в первую очередь тем, кто курирует из-за рубежа действия киевского режима", - добавила она.

Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в контактной группе с целью урегулирования украинского конфликта, отметила Захарова. "Учитывая непростую ситуацию в урегулировании конфликта на востоке Украины, лидеры стран "нормандского формата" в ходе телефонного разговора 11 октября договорились поручить своим политическим советникам, своим внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать соответствующую работу. Со своей стороны продолжим посреднические усилия в Контактной группе, в нормандском формате, в том числе, по линии министерств иностранных дел. Эти усилия должны быть направлены на побуждение Киева, Донецка и Луганска к выполнению своих обязательств по минскому комплексу мер, непосредственно по их реализации", - указала она.

Ранее по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора лидеров России, Франции и Германии в Кремле заявили, что стороны условились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы в том числе обсудить наличие "предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и нормандского саммита".