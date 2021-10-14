Нижегородские власти назвали провокацией сообщение о письме губернатора в ФСБ на Прилепина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не писал заявление на Захара Прилепина в ФСБ. Распространение этой информации преследует провокационные цели, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что нижегородский губернатор якобы написал заявление в ФСБ на Захара Прилепина - сопредседателя партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Заявление, по информации издания, было написано за неделю до думских выборов. Как отмечается в публикации, Никитин сообщил в ФСБ, что Прилепин якобы готовился совершить преступление против основ конституционного строя и безопасности государства.

"Информация полностью не соответствует действительности. Ее распространение преследует провокационные цели. Никаких заявлений не было", - сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.