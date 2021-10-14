Захарова назвала лицемерием решение Совета ЕС расширить санкции против России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Решение Совета ЕС расширить список россиян, находящихся под санкциями Евросоюза за якобы угрозу территориальной целостности Украины, является лицемерием и играми Евросоюза. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

Дипломат подчеркнула, что любые принятые в обход Совета Безопасности ООН "некие санкционные решения" нелегитимны с международно-правовой точки зрения. "В общем-то так к ним и стоит относиться. Конечно, у этого есть и некая политологическая оценка. Это санкционные игры, это настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения, это противоречит праву. Они и были приняты в преддверии саммита Украина - ЕС, который состоялся 12 числа, эти [санкционные] решения были приняты 11 октября, - подчеркнула она. - В том числе это сигнал Киеву, поощряющий саботаж минского Комплекса мер. И когда наши еэсовские партнеры, как я сегодня уже сказала, призывают нас выполнить минские договоренности в полном объеме и при этом направляют соответствующий сигнал киевскому режиму в виде подобных действий, которые неким образом, с их точки зрения, должны в чем-то там сдерживать Россию и в чем-то ее порицать, то кроме как игрищами, лицемерием назвать это нельзя".

Захарова отметила, что эти неправомерные ограничения ЕС коснулись и сотрудников судебных органов РФ, что, по ее словам, является неприкрытой попыткой оказать давление на судебную власть, "которая независимо, непредвзято осуществляет свою деятельность". "Как это, собственно говоря, соотносится с заявлением главы представительства ЕС в России господина Эдерера в интервью изданию РБК 8 октября. Он заявил о том, что нет никакого вмешательства Евросоюза во внутренние дела России. Ну а как же нет? Так вот же они", - добавила она.

"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны", - подчеркнула Захарова.

Эксперименты ЕС на Украине

По мнению дипломата, в Брюсселе никак не могут понять простой вещи, что "внутриукраинский кризис, который возник в связи в первую очередь с вмешательством стран коллективного Запада и непосредственно Брюсселя во внутриукраинскую жизнь и который перерос из кризиса в активный вооруженный конфликт, является позором для этих стран, которые сначала вмешивались, потом манипулировали интересами и действиями народа Украины, потом просто бросили народ Украины".

"А теперь подобными действиями создают ощущения некой своей вовлеченности в судьбу украинского народа. Это не вовлеченность в судьбу украинского народа. Это подлость самая настоящая, - подчеркнула Захарова. - Кому, как не нашим еэсовским партнерам, знать великого автора - Антуана де Сент-Экзюпери. Помните, как он писал: мы в ответственности за тех, кого приручили".

Представитель МИД РФ указала, что в Брюсселе должны осознавать и ощущать свою ответственность за все те эксперименты, которые они проводили с украинским народом. "И все это искусственно навязанное некое ощущение, наверное, да, прирученности, которое Брюссель много лет создавал, требует, наверное, двойной ответственности перед народом Украины. И никакими списками, расширением каких-то списков, введением новых санкций, переподтверждением старых санкций они не смогут снять с себя ответственность перед Украиной и ее народом за все те манипуляции, которые они совершали на украинском направлении", - сказала дипломат.

По ее словам, РФ исходит из того, что в Брюсселе должны услышать и осознать, что "невозможно играть судьбами людей, а потом их так безжалостно предавать".

"Конечно, подобные вещи, подобные сигналы просто усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня, по-моему, весь мир видит и фиксирует на Украине", - заключила Захарова.