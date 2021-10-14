Захарова ответила на заявление МИД Украины о возможной экстрадиции Поклонской из Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Назначенная послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом, который распространяется на ее поездки в страну и обратно. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наталья Поклонская назначена послом РФ президентом РФ, и она будет представлять нашу страну - Российскую Федерацию. К Украине это не имеет никакого отношения. Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", - сказала Захарова.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на экстрадицию экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Поклонской из Кабо-Верде, так как в ее отношении украинскими властями возбуждено уголовное дело по подозрению в государственной измене. В МИД страны заявили, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия "даже в Африке".

"Когда я прочитала заявление или комментарий МИД Украины, что в отношении Натальи Поклонской будет применено украинское правосудие на территории стран Африки, мне хочется порекомендовать украинским партнерам постараться, наконец, реализовать украинское правосудие на территории Украины. Начать надо с первичного - как только у них это получится, как только они смогут реализовать свойственное правосудие на территории собственной страны, сразу могут приниматься за более масштабные задачи, а пока у них очень плохо получается реализовывать украинское правосудие на территории Украины. Пусть стараются", - заключила она.