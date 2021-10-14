Лавров: РФ считает необходимым обеспечить условия для работы российских СМИ в Белоруссии

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем в Минске работу российских СМИ в республике. Москва считает необходимым обеспечить максимально комфортные условия для российской прессы.

"Вопрос этот обсуждался. Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях. У нас есть некоторые идеи, которые мы будем реализовывать в ближайшее время", - сказал глава МИД РФ в четверг журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждался ли с белорусской стороной вопрос о положении российских СМИ на территории республики, в частности, "Комсомольской правды".