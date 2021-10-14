Лавров заявил, что заседание СМИД СНГ было успешным и продуктивным

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Российская сторона довольна итогами заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СМИД СНГ), которое было весьма успешным и продуктивным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран Содружества.

"Мы провели очень продуктивное заседание, одобрили ряд проектов, которые выносятся на завтрашнее заседание Совета глав государств СНГ, в том числе заявление о 30-летии Содружества независимых государств, заявление, посвященное сотрудничеству в области миграции, и заявление наших лидеров по биологической безопасности", - отметил он.

Кроме того, продолжил глава МИД РФ, участники заседания СМИД СНГ "приняли свой собственный документ - Совместное заявление в поддержку усилий по укреплению режима Конвенции о биологической и токсинной безопасности".

"Также одобрен очень важный документ - Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов, - обратил внимание Лавров. - В год 80-летия начала Великой Отечественной войны, в период, когда наши западные коллеги всячески пытаются фальсифицировать ее ход, причины и пересмотреть ее результаты, это позволит нам наращивать сотрудничество по линии историков, по линии архивных служб, содействовать доступу к архивным документам и в целом содействовать координации действий между учеными".

Министр сообщил, что следующий год решено объявить Годом народного творчества и культурного наследия, что, по его словам, тоже будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества между странами Содружества.