Володин призвал партии признать результаты друг друга на выборах без политизации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг призвал партии без политизации признать результаты друг друга на прошедших в сентябре выборах, указав лидеру КПРФ Геннадию Зюганову на его непоследовательность в этом вопросе.

Зюганов в четверг в ходе выступления от фракции на пленарном заседании в очередной раз выразил недовольство победой единороссов в ряде субъектов РФ. "Когда мы говорим об итогах выборов, давайте тогда прямо скажем - если в Саха (Якутия), Геннадий Андреевич, вы победили, "Единая Россия" это признает, "Справедливая Россия" это признает", - заметил Володин, напомнив, что единороссы также признают победу компартии в других регионах, в том числе в Марий Эл.

"А почему тогда вы не признаете победу "Единой России" в других регионах? Геннадий Андреевич, вы один из самых опытных политиков, но нельзя так", - продолжил спикер. "Коллеги, давайте мы с вами на берегу договоримся, если мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет", - добавил Володин, пояснив, что в противном случае единороссы также будут заявлять о непризнании итогов выборов.

Володин при этом упрекнул депутатов от "Единой России" за отсутствие реакции на высказываемые сомнения в их результатах на выборах. "Коллеги, вы домолчитесь. Потому что там, где победили, защищайте победу", - отметил он.

"Есть претензия? Идите в суд. Не надо политизировать эти вопросы, в суде они должны решаться. Давайте это прекратим, это все разрушает доверие к власти", - заключил спикер.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.