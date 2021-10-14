В Дагестане создали комитеты по виноградарству и рыбному хозяйству

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов в структуре органов исполнительной власти создал два новых комитета - комитет по виноградарству и алкогольному регулированию и комитет по рыбному хозяйству республики, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Указом врио главы Дагестана Сергея Меликова созданы комитет по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан, передав ему функции министерства сельского хозяйства и продовольствия республики в сфере виноградарства, производства и оборота алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан, передав ему функции Министерства природных ресурсов и экологии региона в сфере рыбного хозяйства", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе Меликова, глава региона на созданные новые органы власти назначил и их руководителей.

"Шериф Керимханов назначен врио председателя комитета по виноградарству и алкогольному урегулированию, а врио председателя комитета по рыбному хозяйству - Виктор Руденко", - добавили в пресс-службе.