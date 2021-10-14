Лидеры ЛДПР и "Новых людей" призвали отказаться от "паровозов" в избирательных списках

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым на законодательном уровне запретить кандидатам в депутаты после выборов отказываться от мандатов и передавать их своим коллегам. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы в четверг.

"Сотни мандатов за эти три-четыре созыва сданы обратно. А для чего на выборы пошли эти сотни кандидатов в депутаты? Это же обман… Я считаю, что не имеет право никто отказываться от мандата. Мандат не нужен - не иди на выборы. Ты пошел на выборы, чтобы обмануть избирателей, да еще и от своего имени, с хорошей биографией", - подчеркнул Жириновский.

По его словам, комитету Госдумы по законодательству и госстроительству необходимо рассмотреть этот вопрос. "Нужно в закон вложить норму: кто избран - тот и работает депутатом… Если партия не хочет направить в Думу того, за кого голосовал избиратель, тогда другой партии отдать этот мандат, сразу прекратится эта беготня", - отметил Жириновский.

Вместе с тем Жириновский неоднократно сам возглавлял партийные списки на выборах в региональные законодательные собрания. После прошедших в сентябре выборов он отказался от ряда мандатов в регионах, в том числе от мандатов депутатов законодательных органов Алтайского и Пермского краев, Курской, Тюменской, Тверской и Псковской областей.

Эту же тему в своем выступлении в Думе в четверг затронул руководитель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Действительно, когда люди идут во главе списков, а затем в Госдуме не работают, это странная система", - сказал он, предположив, что Жириновский читал программу его партии, в которой есть этот пункт. "Давайте действительно эту практику паровозов исключать", - призвал он.