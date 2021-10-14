Председатель ярославской думы заявил, что Миронов смог решить ряд болезненных проблем

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Бывшему губернатору Ярославской области, помощнику президента России Дмитрию Миронову удалось решить несколько давних и болезненных проблем региона. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об отставке Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначили Михаила Евраева.

"Решился ряд вопросов, которые длительное время не находили решений. Наверное, из самых болезненных проблем, которые были, - это дольщики. Вопрос долго не решался и на сегодняшний день все-таки нашел разрешение - есть движение, есть динамика. Проблемных домов осталось совсем не много", - сказал Боровицкий.

По его словам, Миронову удавалось привлечь федеральные средства для реализации проектов в регионе. "Губернатору удавалось по разным направлениям привести серьезные средства, которые позволили реализовать целый ряд объектов. Это касается школ, которые длительное время не строились, и очень тяжело было решить эту проблему без средств федерального бюджета. Это и онкобольница - в Ярославле появится современный, серьезный центр", - добавил Боровицкий.

Он также рассказал, что Ярославскую область первой включили в федеральный проект "Оздоровление Волги".

Миронов возглавлял Ярославскую область с 2016 года. В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, он одержал победу на выборах губернатора региона. За Миронова проголосовали 79,32% избирателей (он баллотировался от "Единой России").